MONTJOVET (qdn) Sono aperte le adesioni per partecipare come espositori al mercatino di Natale organizzato dalla Pro Loco di Montjovet nel suggestivo scenario del Bourg sabato 5 dicembre prossimo. Sono ammessi espositori di opere di artigianato e di prodotti enogastronomici. Chi fosse interessato può telefonare al numero 366 7444792.