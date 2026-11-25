MONTJOVET (qdn) Sono aperte le adesioni per partecipare come espositori al mercatino di Natale organizzato dalla Pro Loco di Montjovet nel suggestivo scenario del Bourg sabato 5 dicembre prossimo. Sono ammessi espositori di opere di artigianato e di prodotti enogastronomici. Chi fosse interessato può telefonare al numero 366 7444792.
Montjovet: sono aperte le adesioni per esporre al mercatino di Natale
Redazione · Pubblicato il
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