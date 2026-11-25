PONT-SAINT-MARTIN (qdn) Prosegue il percorso di incontri pubblici “Pont-Saint-Martin in movimento”, promosso dall’Amministrazione comunale con l’obiettivo di creare occasioni di informazione, dialogo e confronto, favorendo la partecipazione attiva dei cittadini alla vita del territorio. Il secondo appuntamento, in programma giovedì prossimo, 26 novembre, alle 20.30, al salone polivalente di Pont-Saint-Martin, sarà dedicato alla situazione della scuola secondaria di primo grado e alle prospettive future del plesso ex Mont Rose A. Durante la serata interverranno i professionisti incaricati delle analisi, che illustreranno lo stato dell’edificio e le valutazioni in corso.
A Pont-St-Martin un incontro pubblico sulla scuola media
Redazione · Pubblicato il
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