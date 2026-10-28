CHAMPDEPRAZ TRA AUTUNNO E HALLOWEEN

CHAMPDEPRAZ (qdn) La Biblioteca di Champdepraz propone per domani, domenica 25 ottobre, un pomeriggio speciale, immersi nell’atmosfera magica dell’autunno. L’iniziativa si intitola “Il tempo delle foglie” e prevede – a partire dalle 15, nel piazzale del Municipio del Capoluogo, a ingresso libero – intrattenimento con la Banda musicale pensionati del Canavese, Biellese e Valle d’Aosta e la presentazione del libro di Marianna Giglio Tos “Di pietra e di sogno: tempo di storie al Castello di Issogne” con la presenza del Groupe Historique Château d’Issogne. Sarà proposta infine una merenda in compagnia dolce e salata offerta dalla Biblioteca. In caso di maltempo l’evento si terrà nel salone parrocchiale in località Les Sales.

Venerdì prossimo, 30 ottobre, poi, in occasione di Halloween, appuntamento “da brividi” con, dalle 20.30, la serata “Maleficarum temporibus – Al tempo delle streghe”: sono previsti la presentazione del libro “La Strega di Antey e altre conte valdostane” di Federico Mantegari e uno spettacolo di giocoleria con il fuoco, tra danze e combattimenti messo in scena dall’Associazione Storico Culturale Burgu Turris. L’ingresso è libero.