Festa conclusiva per i 75 anni del Coro Verrès domenica

VERRÈS (qdn) Si concluderanno con una giornata di festa per la comunità le celebrazioni per i 75 anni di storia del Coro Verrès. L’appuntamento, organizzato con il sostegno del Consiglio Valle e il patrocinio del Comune, è per domani, domenica 18 ottobre, a Verrès.

Il programma prevede, alle 10, la Messa nella Collegiata di Saint Gilles, durate la quale saranno ricordati i fondatori del gruppo. Seguiranno un’esibizione del Coro in piazza René de Challant e il pranzo conviviale a Villa La Pineta, a Mure di Issogne.

La giornata di festa conclude il programma di appuntamenti per i 75 anni di fondazione, sostenuti dal Consiglio Valle, iniziato lo scorso mercoledì 19 agosto con la partecipazione del Coro Verrès al Gran Premio Corale Italiano di Arezzo, il prestigioso concorso che riunisce le migliori formazioni corali vincitrici delle competizioni nazionali aderenti alla rete Feniarco.

I festeggiamenti sono proseguiti sabato 26 settembre a Verrès con la rassegna corale alla quale hanno partecipato il Coro Alpi Cozie Valsusa di Susa e la Corale Les Hirondelles di Aosta, formazioni con le quali il gruppo ha costruito nel tempo un profondo legame umano e artistico.

Fondato nel 1951 da un gruppo di giovani di Verrès, tra i quali il primo maestro Giuseppe Cerruti, che lo ha diretto per 47 anni, il Coro ha costruito la propria identità a partire dal repertorio della tradizione popolare delle valli alpine, arricchendolo nel tempo con armonizzazioni polifoniche e brani del folclore internazionale. Dal 1998 è diretto dal maestro Albert Lanièce e ha ottenuto importanti risultati in concorsi nazionali e internazionali.