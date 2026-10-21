In Oratorio un incontro particolare con Antonio da Padova e Gianna Beretta Mollo

AOSTA (mye) La riflessione, il gioco, la convivialità sono le caratteristiche degli incontri che nell’oratorio della Cattedrale di Aosta si susseguono nella giornata dedicata alle famiglie. Il secondo sabato del mese ci si ritrova per la Messa, famiglie e soprattutto i “piccolissimi”, che sono attesi per la funzione dalle 17.30.

Sabato 10 ottobre si è svolto l’incontro inaugurale (foto Mauro Ravasenga). “Abbiamo incontrato i testimoni dell’anno, Antonio di Padova e Gianna Beretta Mollo. – racconta il parroco don Fabio Bredy – Li abbiamo scelti in sintonia con l’invito del nostro vescovo Franco Lovignana, che nella sua lettera pastorale sollecita l’avvio di un progetto di formazione cristiana. Sant’Antonio già da tempo era nei desideri delle coppie guida, c’è per lui una grande devozione, ed è stato un comunicatore, un grande annunciatore della Parola. Santa Gianna Beretta Molla è stata una pediatra, donna e medico, ha donato la vita come mamma, mettendo davanti a tutto la bambina che portava in grembo”.

Durante la Messa delle 18 del sabato, mentre gli adulti pregano in Cattedrale, i bambini più piccoli sono accompagnati nella Cripta dai catechisti, dove svolgono attività in tema con le letture, ma in una forma adatta alla loro età. Dopo la celebrazione, tutti si ritrovano in oratorio, i grandi nel teatro e i piccoli in altre stanze, non solo i piccolissimi ma anche i ragazzi dell’Azione Cattolica Ragazzi, coinvolgendo davvero tutte le fasce d’età, con la cena comune, l’approfondimento delle tematiche scelte e le attività coinvolgenti. “È un gruppo che funziona – aggiunge don Bredy – una bella esperienza”.

L’appuntamento si ripeterà, per tutto l’anno scolastico, il secondo sabato del mese. Il gruppo famiglie si ritroverà, sempre di sabato alla Messa delle 18, nelle date 14 novembre, 9 gennaio, 13 febbraio, 8 maggio e nelle Domeniche di Comunità 29 novembre, 21 febbraio e il 18 aprile quando il percorso si concluderà con una gita. Le date per il gruppo piccolissimi, con ritrovo alle 17,30 in Cattedrale, sono nei sabati 14 novembre, 12 dicembre, 9 gennaio, 13 febbraio, 13 marzo, 10 aprile, il 19 aprile con la gita e si chiude l’8 maggio.

Elena Meynet