Festa a Issogne per la désarpa di Kevin Pinet da Champorcher

ISSOGNE (qdn) Un pubblico numeroso, con tanti bambini, ha assistito sabato scorso, 3 ottobre, a Issogne, alla désarpa di Kevin Pinet, sceso con i suoi 75 animali dall’alpeggio Muffé, a Champorcher. L’evento – rallegrato dalla musica di numerose fisarmoniche – è stato festeggiato con una manifestazione organizzata dal Comune di Issogne in collaborazione con l’Assessorato regionale dell’Agricoltura. Nella foto gli allevatori, i volontari che hanno aiutato Kevin Pinet nella gestione della viabilità e le autorità tra cui l’assessore regionale all’Agricoltura Speranza Girod e la sindaca di Issogne Graziella Priod.