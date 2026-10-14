La tornitura sarà protagonista domenica a Pont-Saint-Martin

PONT-SAINT-MARTIN (qdn) L’associazione “Les Tourneurs de la Basse Vallée” propone l’undicesima edizione dell’evento “Torni-Amo” domani, domenica 11 ottobre, nella Maison du Boulodrome di Pont-Saint-Martin. L’evento è dedicato alla tornitura artistica permettendo di incontrare gli appassionati con i praticanti. Si svolge in collaborazione con l’Aiatl – Associazione Italiana Artisti Tornitori Legno e prevede una vasta esposizione di opere partecipanti a un concorso. Nella passata edizione al concorso hanno preso parte 60 espositori che hanno presentato 130 opere suddivise nelle 4 categorie previste: opere di sola tornitura, opere di carattere artistico, trottole e penne. I lavori saranno esposti e giudicati da un’apposita giuria domenica dalle 10 alle 17. Seguirà la premiazione. Oltre al concorso si terranno dimostrazioni di tornitura e saranno presenti alcuni produttori e rivenditori di attrezzature per la tornitura e la scultura del legno.

I partecipanti al concorso provengono da varie regioni italiane: Lombardia, Veneto, Marche, Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Lazio, oltre naturalmente ad alcuni valdostani. Parteciperanno pure tornitori francesi dell’associazione Aftab – Association Française Tourneurs Art sur Bois e della Svizzera Romanda facenti parte dell’Associazione Art-sur-Bois.