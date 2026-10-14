Festa della zucca: un successo… di peso

VERRÈS (qdn) Una bella giornata di sole e una nutrita partecipazione di pubblico hanno caratterizzato la Festa della Zucca, appuntamento ormai fisso e imperdibile dell’inizio della stagione autunnale a Verrès. I presenti hanno potuto gustare le tante prelibatezze culinarie a base di zucca proposte nei vari banchi allestiti nel borgo e anche votare gli stand più belli. Mary Favre e Mira Rovarey hanno vinto per il banco più originale, Lara Broggian per la zucca più strana mentre quello di Grazia Briarava, Marina Cardone e Silvia Daguin è risultato lo “stand più ghiotto”. Tiziana Girod ha vinto il 13esimo concorso di dolci davanti a Lara Broggian e a Cristina Manganoni.

Grande ammirazione ha suscitato la gigantesca zucca di Paolo Favre esposta in piazza Chanoux: un ortaggio incredibile dal peso di ben 323 chili! «Da un paio di anni compro dei semi certificati. – ha raccontato Paolo Favre – La faccio crescere già sul bancale per poterla poi spostare. La darò al Parc Animalier che la userà per l’allestimento della Festa di Halloween e infine la darà da mangiare agli animali».