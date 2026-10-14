DONNAS (qdn) Tutta la popolazione è invitata a partecipare oggi, sabato 10 ottobre, alla cerimonia di intitolazione di 3 spazi pubblici a Donnas. Si tratta di piazza Donatori del Tempo (vicino al cimitero), di Place des Barriques (di fronte al Bar Comola, dove ci sono gli arredi urbani a forma di botte) e del salone polivalente piccolo che si chiamerà Salone Croix Courma. Il ritrovo è alle 15 al “parcheggio dell’elicottero” da dove ci si muove in corteo con l’accompagnamento della Banda musicale di Donnas e del Coro Viva Voce. Alle 16, nel salone polivalente, si tiene la cerimonia di consegna degli attestati del Dono Day. «Si tratta di un momento pensato per valorizzare tutte quelle persone che, con la loro attività di volontariato, si occupano del bene pubblico e della crescita della nostra comunità» spiega il sindaco di Donnas Matteo Bosonin.
Intitolazione di tre aree e premiazione dei volontari
Redazione · Pubblicato il
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