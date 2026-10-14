Fiera del bestiame a Gressoney: tutti i nomi degli allevatori premiati

GRESSONEY-SAINT-JEAN (qdn) Circa cento animali sono stati presentati sabato scorso, 3 ottobre, al lago Gover di Gressoney-Saint-Jean in occasione della tradizionale Fiera del Bestiame organizzata in collaborazione con le Amministrazioni comunali di Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinité. Come di consueto si sono tenute le premiazioni dei migliori capi. Vitelli: 1° Lima di Elder e Piero Squindo, 2° Cima di Jose Squinobal e 3° Lion di Elder e Piero Squindo; manzette: 1ª Mélodie di Vilma Rial, 2ª Chanel di Alfredo Lateltin e 3ª Delizia di Jose Squinobal; manze pregnanti: 1ª Cometa di Vilma Rial, 2ª Nevada di Alfredo Lateltin e 3ª Bumba di Jose Squinobal; vacche da latte: 1ª Italia di Alfredo Lateltin, 2ª Bellina di Vilma Rial e 3ª Fiamma di Jose Squinobal; vacche pregnanti: 1ª Rugiada di Alfredo Lateltin, 2ª Sandy di Vilma Rial e 3ª Tulipe di alfredo Lateltin; torelli: 1° Batman di Jose Squinobal; tori: 1° Fufo di Jose Squinobal, 2° Trento di Vilma Rial; gruppi di almeno 5 bovine adulte: 1° Alfredo Lateltin, 2ª Vilma Rial, 3° Elder Squindo; capre: 1ª Pepita di Christia Regis, 2ª Poiana di Christian Regis, 3ª Cannella di Marco Squinobal; caproni: 1° Pikachu di Marco Squinobal, 2° Pako di Christian Regis; gruppi di almeno 5 capre: 1° Marco Squinobal, 2° Christian Regis; gruppo di pecore: 1° Peter Favre.