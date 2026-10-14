In occasione della Patronale ricordati i dieci anni di don Maurizio Pellizzari a Challand-Saint-Victor

CHALLAND-SAINT-VICTOR (qdn) Ha animato per tre giorni il paese di Challand-Saint-Victor – da venerdì 2 a domenica scorsa, 4 ottobre – la festa patronale di Saint Victor con l’organizzazione dell’associazione Tsan Challand-Saint-Victor, del Comune e della Pro Schola. In particolare sabato si è tenuta la quarta edizione del torneo di bocce Memorial Mafalda Varisellaz che è stato vinto dalla coppia formata da Patrizia Bordet e Marino Pasquettaz con in seconda posizione Nadir Varisellaz e Antonella Malcuit, in terza Sara Janin e Giuliana Bordet e in quarta Andrea Yeuillaz e Patrick Corsini. In serata si è ballato al padiglione.

Domenica 120 persone hanno partecipato al pranzo, seguito dalla presentazione delle attività della ricostituita associazione Pro Schola, da laboratori per bambini, giochi gonfiabili e – in serata – una castagnata.

Durante il pranzo il sindaco Michel Savin ha ricordato i 10 anni dall’arrivo del parroco don Maurizio Pellizzari, giunto in paese proprio in occasione della festa patronale del 2016, e lo ha ringraziato per il servizio offerto alla comunità.