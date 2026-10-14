14 Ottobre 2026 - Aggiornamento alle 0:26

Abbonati
Bassa Valle

In occasione della Patronale ricordati i dieci anni di don Maurizio Pellizzari a Challand-Saint-Victor

Redazione Pubblicato il

1 minuto di lettura

CHALLAND-SAINT-VICTOR (qdn) Ha animato per tre giorni il paese di Challand-Saint-Victor – da venerdì 2 a domenica scorsa, 4 ottobre – la festa patronale di Saint Victor con l’organizzazione dell’associazione Tsan Challand-Saint-Victor, del Comune e della Pro Schola. In particolare sabato si è tenuta la quarta edizione del torneo di bocce Memorial Mafalda Varisellaz che è stato vinto dalla coppia formata da Patrizia Bordet e Marino Pasquettaz con in seconda posizione Nadir Varisellaz e Antonella Malcuit, in terza Sara Janin e Giuliana Bordet e in quarta Andrea Yeuillaz e Patrick Corsini. In serata si è ballato al padiglione.

Domenica 120 persone hanno partecipato al pranzo, seguito dalla presentazione delle attività della ricostituita associazione Pro Schola, da laboratori per bambini, giochi gonfiabili e – in serata – una castagnata.

Durante il pranzo il sindaco Michel Savin ha ricordato i 10 anni dall’arrivo del parroco don Maurizio Pellizzari, giunto in paese proprio in occasione della festa patronale del 2016, e lo ha ringraziato per il servizio offerto alla comunità.

Ingrandisci la foto: Amministratori comunali, parroco e chierichetti al termine della Messa: da sinistra Mauro Deblasi, Federico Rolland, Lorenzo Chouquer con dietro il vigile Gianluigi D’Amico, Edoardo Bonin, il sindaco Michel Savin, Nicola Perronet, il parroco don Maurizio Pellizzari, Cinzia Menegatti, Erika Challancin, Patrizia Bordet, Sonia Bordet e Giuliana Berguet
Amministratori comunali, parroco e chierichetti al termine della Messa: da sinistra Mauro Deblasi, Federico Rolland, Lorenzo Chouquer con dietro il vigile Gianluigi D’Amico, Edoardo Bonin, il sindaco Michel Savin, Nicola Perronet, il parroco don Maurizio Pellizzari, Cinzia Menegatti, Erika Challancin, Patrizia Bordet, Sonia Bordet e Giuliana Berguet
Ingrandisci la foto: La premiazione della gara di bocce Memorial Mafalda Varisellaz con, da sinistra, Antonella Malcuit, Sara Janin, Patrizia Bordet, Erika Challancin, Giuliana Bordet, Giuliana Berguet, Marino Pasquettaz, Nadir Varisellaz, Patrick Corsini e Andrea Yeuillaz
La premiazione della gara di bocce Memorial Mafalda Varisellaz con, da sinistra, Antonella Malcuit, Sara Janin, Patrizia Bordet, Erika Challancin, Giuliana Bordet, Giuliana Berguet, Marino Pasquettaz, Nadir Varisellaz, Patrick Corsini e Andrea Yeuillaz

Leggi anche

Bassa Valle

La tornitura sarà protagonista domenica a Pont-Saint-Martin

PONT-SAINT-MARTIN (qdn) L’associazione “Les Tourneurs de la Basse Vallée” propone l’undicesima edizione dell’evento “Torni-Amo” domani, domenica 11 ottobre, nella Maison du Boulodrome di Pont-Saint-Martin. L’evento è dedicato alla tornitura artistica…