HÔNE (qdn) Alla presenza dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale e della cooperativa Le Soleil con il presidente Roberto Trapasso, venerdì 9 ottobre scorso si è tenuta l’inaugurazione della panchina decorata dai bambini di Hône. Un piccolo spazio nato dalla creatività dei piccoli, un simbolo di continuità tra Nido e Scuola dell’infanzia. Messa a dimora nel giardinetto che dà accesso al polo scolastico di Hône, la panchina concorre anche ad abbellire il paese.
Hône: nel giardinetto una panchina decorata dai bambini
Redazione · Pubblicato il
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