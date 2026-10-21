Hône: nel giardinetto una panchina decorata dai bambini

HÔNE (qdn) Alla presenza dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale e della cooperativa Le Soleil con il presidente Roberto Trapasso, venerdì 9 ottobre scorso si è tenuta l’inaugurazione della panchina decorata dai bambini di Hône. Un piccolo spazio nato dalla creatività dei piccoli, un simbolo di continuità tra Nido e Scuola dell’infanzia. Messa a dimora nel giardinetto che dà accesso al polo scolastico di Hône, la panchina concorre anche ad abbellire il paese.