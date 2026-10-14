14 Ottobre 2026 - Aggiornamento alle 0:26

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Le adesioni alla corvée di Arnad in programma sabato 24 ottobre

Redazione Pubblicato il

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ARNAD (qdn) Si terrà sabato 24 ottobre la corvée per la pulizia del territorio di Arnad con ritrovo all’area La Keya alle 7.30 per gli adulti e alle 9.30 per i bambini. Seguirà un momento conviviale nella nuova struttura polivalente. Tutti i volontari saranno coperti da polizza assicurativa. E’ necessario comunicare la propria adesione entro oggi, sabato 10 ottobre, contattando Maykol Amerio al 340 5482343 o Aldo Depré al 328 2046374.

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