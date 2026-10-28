Rimandata alla prossima primavera la Giornata ecologica di Arnad

ARNAD (qdn) E’ stato rimandato alla prossima primavera l’appuntamento con la Giornata ecologica di Arnad, originariamente prevista per oggi, sabato 24 ottobre. «La concomitanza con altri eventi sul territorio, in un periodo particolarmente ricco di appuntamenti, ha probabilmente influito sulla partecipazione, che non ha raggiunto il livello necessario per organizzare la giornata come previsto. – ha scritto un una nota l’Amministrazione comunale – Ringraziamo di cuore le famiglie e tutti i bambini che hanno manifestato interesse per l’iniziativa: il loro entusiasmo è un bel punto di partenza per ritrovarci nuovamente. Ci diamo appuntamento alla prossima primavera, con l’auspicio di poter vivere insieme una giornata dedicata alla cura del nostro territorio, alla sostenibilità e al piacere di fare qualcosa di bello per la nostra comunità».