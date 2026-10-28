29 Ottobre 2026 - Aggiornamento alle 10:18

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Cronaca

Lunedì prossimo, 26 ottobre, nella Biblioteca regionale

Aosta, conferenza all’Università della Terza Età su cause e responsabilità negli incidenti stradali

Redazione Pubblicato il

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AOSTA (zgn) 3.090 incidenti con 4.271 feriti e 66 morti. Queste sono le cifre dei sinistri stradali avvenuti in Valle d’Aosta nel decennio 2015-2025. Sinistri, perché il Consiglio dei Ministri, con Decreto del 13 ottobre, ha deciso di introdurre nel nuovo Codice della Strada questo termine per rimarcare come raramente siano eventi fortuiti e casuali, ma, anzi, nella maggior parte dei casi siano conseguenza di condotte errate dovute a responsabilità individuali. Sarà il tema della conferenza “Incidenti stradali. Fatalità o responsabilità (dell’autista)?” che il dottor Gaetano Lo Presti terrà lunedì 26 ottobre, alle 15, nella Sala della Biblioteca regionale “Bruno Salvadori” di Aosta. L’appuntamento, ad ingresso libero, si inserisce nel programma dell’anno accademico 2026-2027 dell’Università della Terza Età Valle d’Aosta.

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