Due arresti per spaccio di droga ad Aosta

AOSTA (zgn) Due persone sono state arrestate venerdì scorso, 16 ottobre, ad Aosta per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Il primo intervento è avvenuto in viale Europa, ad Aosta. Gli agenti della Squadra Mobile, con il supporto delle Volanti, dopo una segnalazione per movimenti sospetti nel quartiere si sono appostati. Notata una cessione a un consumatore, sono intervenuti e hanno fermato un giovane di 23 anni di origini albanesi. L’uomo, sconosciuto alle Forze dell’Ordine e in Valle d’Aosta con visto turistico, aveva in macchina 8 palline di cocaina per un quantitativo complessivo di poco superiore ai 7 grammi. Sequestrati anche 800 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Condotto nel carcere di Brissogne, è stato rimesso in libertà dopo l’udienza di convalida di lunedì scorso, 19 ottobre. Il giudice ha disposto il divieto di dimora in Valle d’Aosta. La Procura aveva chiesto l’obbligo di dimora e di firma. Il secondo controllo è stato effettuato, sempre venerdì scorso, nel capoluogo, dagli agenti della Sezione Narcotici della Squadra Mobile. Fermata una donna residente in Valle d’Aosta, trovata in possesso di quasi 40 grammi tra cocaina e crack, già suddivisa in bustine. Sequestrati circa 900 euro. La donna, già nota alle Forze di Polizia, è comparsa sabato 17 ottobre davanti al giudice: il fermo è stato convalidato ed è stata scarcerata.