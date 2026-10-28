Controlli dei carabinieri per prevenire furti e aggressioni

CHÂTILLON (zgn) Nella serata di mercoledì scorso 21 ottobre, i Carabinieri della Compagnia di Saint-Vincent e Châtillon hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei centri abitati della Bassa Valle, finalizzato alla prevenzione dei reati predatori e al contrasto degli episodi di violenza connessi alla movida notturna. L’attività ha visto l’impiego di 5 pattuglie e 11 militari, impegnati in una serie di controlli mirati a garantire una maggiore presenza sul territorio e a rafforzare la sicurezza della cittadinanza.

Nel corso del servizio sono state identificate 80 persone, mentre diversi esercizi pubblici sono stati sottoposti a controlli. Sono state inoltre elevate sanzioni amministrative e ritirata una patente di guida nei confronti di un conducente che ha rifiutato di sottoporsi all’accertamento mediante etilometro. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.