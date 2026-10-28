Ubriaco in via Festaz spintona un commerciante: arrestato

AOSTA (zgn) Gli agenti della Volante della Questura di Aosta hanno arrestato un uomo di 30 anni accusato di resistenza a pubblico ufficiale, ubriachezza molesta e tentata rapina impropria. Alle 22 di giovedì scorso, 22 ottobre, un commerciante di via Festaz, ad Aosta, ha chiamato la Polizia perché un cliente, palesemente ubriaco, lo ha spintonato per prendere una birra che gli era stata negata. All’arrivo degli agenti, l’uomo ha opposto resistenza e perciò è stato fermato.