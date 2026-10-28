“Autodeterminazione: anticamera dell’eutanasia”. Una conferenza ad Aosta

AOSTA (zgn) “Nova Republica Valle d’Aosta” e “Giuristi per la Vita” organizzano giovedì prossimo, 29 ottobre, alle 20.30, ad Aosta, nella Sala Bcc in viale Garibaldi, la conferenza: “Autodeterminazione: anticamera dell’eutanasia. Quando la libertà senza verità mette a rischio la dignità della persona”.

«Il dibattito sull’introduzione dell’eutanasia e del suicidio assistito in Italia e in Valle d’Aosta necessita di un esame rigoroso e approfondito, che preceda e superi le polarizzazioni ideologiche o politiche, per restituire centralità alla dignità intrinseca di ogni vita umana. – si legge in una nota – Con questo evento i promotori intendono offrire alla comunità valdostana un momento di riflessione sereno, chiaro e scientificamente fondato su una tematica che tocca da vicino il quadro giuridico, medico, etico, politico e sociale del nostro Paese e della nostra regione».

Il relatore, l’avvocato Gianfranco Amato «Noto giurista, saggista e Presidente dell’Associazione Giuristi per la Vita, esperto a livello internazionale di tematiche bioetiche», guiderà il pubblico, prosegue la nota, «In una riflessione approfondita e rigorosa partendo dalla corretta definizione giuridica e filosofica del principio di “autodeterminazione” per valutarne i reali confini e i rischi di derive verso la legittimazione dell’abbandono terapeutico e dell’eutanasia».