AOSTA (zgn) La situazione è ormai paradossale: nella notte tra lunedì 16 e martedì 17 novembre il Carrefour Express in piazza Salvo D’Acquisto, nel Quartiere Cogne di Aosta, ha subito il quarto tentativo di furto. Questa volta però le protezioni, inchiodate dopo gli assalti dei giorni scorsi, hanno resistito e il “colpo” è fallito. Poco dopo, a esser preso di mira il Bar Caffè Nord poco distante. Risultato: vetrine rotte ma non è stato portato via nulla. A inizio mese, invece, era stato preso di mira per 2 notti di fila il Bar Chamonix in via Monte Vodice: bottino di pochi euro ma 2 vetri in frantumi in 48 ore. Secondo quanto appreso dalle Forze dell’Ordine il presunto responsabile dei furti sarebbe stato identificato e l’arresto cautelare dovrebbe essere ormai vicino. Una sequenza di episodi che alimenta la preoccupazione per la sicurezza delle attività commerciali della zona. Proprio nei giorni scorsi, Fipe Confcommercio Valle d’Aosta aveva denunciato il ripetersi di furti e vandalismi contro negozi e pubblici esercizi cittadini, chiedendo maggiori controlli, il potenziamento della videosorveglianza e un confronto diretto tra Comune e Prefettura.