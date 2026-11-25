SAINT-VINCENT (zgn) A Saint-Vincent è stata avviata una raccolta fondi per Mattia Rancilio e la sua famiglia, colpiti dall’incendio divampato giovedì 29 ottobre in una villetta di via Monsignor Alliod.

Nel rogo ha perso la vita Erminio Rancilio, 69 anni, padre di Mattia, deceduto nella notte tra venerdì 30 e sabato 31 ottobre al Centro grandi ustionati del CTO di Torino.

Le fiamme erano partite dall’appartamento del pensionato, accanto a quello in cui viveva il figlio con la famiglia. Dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco, entrambi gli alloggi sono stati dichiarati inagibili.

I Volontari del Soccorso di Châtillon e Saint-Vincent hanno promosso una raccolta fondi solidale sulla piattaforma GoFundMe, intitolata “Solidarietà per Mattia dopo la tragedia di Saint-Vincent”. «Il nostro compito quotidiano è prestare soccorso nell’emergenza, ma essere volontari significa anche non lasciare mai solo chi soffre, soprattutto quando i riflettori si spengono e resta da affrontare il peso della ricostruzione. – spiega il direttivo dei Volontari del Soccorso di Châtillon-Saint-Vincent – Con questa iniziativa vogliamo fare comunità nel senso più vero del termine, trasformando la vicinanza e l’affetto di tutto il territorio in un aiuto tangibile per permettere a Mattia e alla sua famiglia di rialzarsi».

Si può effettuare la donazione sulla pagina ufficiale della campagna GoFundMe. L’obiettivo è di raccogliere 12mila euro e la sera di ieri, venerdì 20 novembre, erano stati superati i 3.300 euro con 49 donazioni.