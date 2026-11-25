AOSTA (zgn) Sabato prossimo, 28 novembre, alle 11, nella Sala conferenze della BCC Valdostana, in viale Garibaldi ad Aosta, si terrà l’Assemblea annuale dei soci dell’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia-Unuci e, a mezzogiorno, verrà presentato il libro “Storia dell’Unuci in Valle d’Aosta” curato dal generale degli alpini in congedo Antonio Vizzi. Si tratta di una pubblicazione che celebra il centenario della fondazione del sodalizio avvenuta il 9 dicembre del 1926. La prima sede ad Aosta fu nell’attuale via De Tillier, e oggi è in quella della Sezione Valdostana dell’Ana ovvero Villa Brezzi in corso Saint-Martin-de-Corléans ad Aosta. Il libro di oltre 200 pagine è arricchito da una nutrita serie di immagini della vita sociale dell’Unuci.
Assemblea dell’Unuci, un libro sulla sua storia in Valle d’Aosta
Redazione · Pubblicato il
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