AOSTA (zgn) “Noi non ci arrendiamo. Unisciti a noi nella lotta contro la violenza sulle donne” è la campagna promossa da Conad Nord Ovest in collaborazione con Donne in Rete contro la violenza-DiRe ed Ethical Fashion Initiative-Efi. Nel mese di novembre i punti vendita, compresi quelli in Valle d’Ao – sta, propongono bracciali realizzati a mano dalle artigiane in Kenya attraverso Tujikuze, nell’ambito dell’Efi, programma dell’International Trade Centre-Itc, agenzia congiunta delle Nazioni Unite e dell’Organizzazione Mondiale del Commercio. I manufatti sono disponibili in 6 diverse varianti, proposti al prezzo solidale di 2,60 euro. Per ogni prodotto acquistato, Conad Nord Ovest devolverà 1 euro alle associazioni antiviolenza dei territori, contribuendo a sostenere le attività di ascolto, protezione e accompagnamento delle donne nei percorsi di autonomia.

In vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorrerà mercoledì prossimo, 25 novembre, la campagna rafforza inoltre il proprio messaggio di sensibilizzazione, dedicando una nuova fase della comunicazione alla diffusione della conoscenza del “Signal for Help”, il gesto silenzioso, riconosciuto a livello internazionale, attraverso il quale è possibile segnalare una situazione di pericolo e chiedere aiuto senza parlare. Attraverso materiali informativi dedicati, presenti nei punti vendita Conad Nord Ovest contribuisce a diffondere la conoscenza di questo segnale e a sensibilizzare le comunità sull’importanza di riconoscere anche le richieste di aiuto non espresse a parole.

A sostenere il progetto è anche Gessica Notaro – diventata un simbolo nazionale di resilienza dopo essere sopravvissuta a una grave aggressione con l’acido nel 2017 – che affianca Conad Nord Ovest con la forza della propria testimonianza e il suo impegno nel contrasto alla violenza sulle donne.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito https://noi-non-ci-arrendiamo.conad.it/.