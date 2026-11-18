AOSTA (zgn) Razzia negli spogliatoi del PalaPeilaPressendo, in via Lys ad Aosta, durante la partita di pallavolo maschile valida per il campionato Under 19 maschile disputata alle 20.45 di martedì scorso, 10 novembre. Mentre l’Olimpia Aosta era in campo con il Pivielle un ragazzo, descritto con i capelli corti e con una giacca bianca, ha bussato alla porta laterale della palestra e ad aprirgli sono stati due ignari bambini che all’interno giocavano a palla nel corridoio. Il ladro è così riuscito a raggiungere gli spogliatoi senza passare davanti agli spalti e a rubare portafogli contenenti denaro e documenti, telefonini oltre a carte di credito prepagate per poi dileguarsi indisturbato. «Chi ha subito i furti ha sporto denuncia. – riferisce l’allenatore dell’Olimpia Aosta Pierdomenico Pileri – Si parla di Aosta sicura ma le telecamere per la videosorveglianza non sono ancora insufficienti».