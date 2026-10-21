NUS, PRESENTATO IN MUNICIPIO IL NUOVO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE

In occasione del 26esimo anniversario dell’alluvione che devastò la Valle d’Aosta, l’Amministrazione comunale di Nus ha presentato giovedì scorso, 15 ottobre, il nuovo Piano di Protezione Civile in un incontro in Municipio. Hanno partecipato il sindaco Camillo Rosset e l’intero Consiglio comunale, residenti, i presidenti dei Consorzi di miglioramento fondiario del territorio, i rappresentanti dei villaggi, il comandante dei carabinieri di Nus Michele Morabito e il sindaco di Quart Fabrizio Bertholin. «E’ un Piano partecipato che ha coinvolto l’Amministrazione comunale e la popolazione in un lavoro durato un anno e mezzo. – dichiara il sindaco Camillo Rosset – Lo ha presentato l’ingegner André Brunier, che ha redatto questo documento con grande passione e dedizione, e presto sarà pubblicato sul sito Internet del Comune». Nella foto, il pubblico che ha assistito alla presentazione del documento.