Valle d’Aosta Motorsport in piazza per i suoi 40 anni

Sabato scorso, 10 ottobre, in piazza Arco d’Augusto ad Aosta, i volontari dell’Associazione di Protezione Civile Valle d’Aosta Motorsport (nella fotografia) hanno allestito uno stand e con i loro mezzi fuoristrada hanno anche dato dimostrazioni di guida su percorsi a ostacoli. Un’iniziativa per celebrare i 40 anni di attività che si è svolta durante l’intera giornata a cui ha assistito un pubblico numeroso. Erano esposte pure fotografie degli interventi di soccorso portati a termine nel corso degli anni da Valle d’Aosta Motorsport. I volontari hanno spiegato le funzioni dell’associazione all’interno del sistema regionale di Protezione Civile. L’Associazione Valle d’Aosta Motorsport, attualmente presieduta da Nantas Gheza, mette a disposizione della Protezione Civile i suoi fuoristrada per raggiungere zone devastate da calamità naturali o nel caso di altre emergenze, come è successo per l’alluvione nella nostra regione del 2000 – della quale ricorre il 26esimo anniversario – o i terremoti nel centro Italia. I fondatori di Valle d’Aosta Motorsport sono Paolo Sinisi, Mara Luana Resburgo, Roberto Tesio, Ornella Lunardi e Cristina Martino.«Come presidente sono felice ed emozionato di aver vissuto il 40esimo anniversario dell’Associazione che ho l’onore di guidare – dichiara Nantas Gheza – e che si avvale di una fantastica squadra di volontari, Ringrazio tutti per la partecipazione». Durante la giornata molti bambini accompagnati dai genitori hanno potuto provare l’ebbrezza di salire sui fuoristrada e di affrontare gli ostacoli con al volante uno degli istruttori di guida dell’Associazione Motorsport