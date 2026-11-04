“Se domani non torno”: il cinema incontra gli studenti per riflettere sulla violenza di genere

AOSTA (zgn) Il Centro antiviolenza della Valle d’Aosta propone agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado un’occasione di sensibilizzazione sui temi della violenza di genere, del rispetto e delle relazioni affettive. L’iniziativa è finanziata dall’Assessorato regionale della Sanità, Salute e Politiche sociali con la collaborazione della Sovraintendenza agli studi.

Martedì prossimo, 3 novembre, dalle 9.30 alle 13, al Cinéma de la Ville di Aosta e al Cinema di Saint-Vincent, sarà proiettato il film “Se domani non torno”, diretto da Paola Randi e ispirato alla vicenda di Giulia Cecchettin. Il film è tratto dal libro “Cara Giulia” di Gino Cecchettin, scritto con Marco Franzoso, e racconta come il dolore privato di una famiglia si trasformi in consapevolezza e impegno collettivo.

Il film offre ai giovani uno spazio di riflessione su violenza contro le donne, stereotipi di genere, comportamenti di controllo nelle relazioni e responsabilità di ciascuno nel riconoscere e contrastare ogni forma di violenza. Al termine della proiezione è previsto un collegamento in diretta nazionale con Gino Cecchettin e il cast del film.

«La collaborazione tra il Centro antiviolenza, l’Assessorato della Sanità, Salute e Politiche sociali e la Sovraintendenza agli studi – si legge in una nota – testimonia l’importanza di un approccio condiviso alla prevenzione della violenza di genere, capace di mettere in relazione le competenze dei servizi specialistici, delle istituzioni e del sistema educativo. L’obiettivo è che la riflessione prosegua nelle scuole, nelle famiglie e nella vita quotidiana, promuovendo relazioni fondate su ascolto, parità, rispetto e libertà».