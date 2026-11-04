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Cronaca

Martedì prossimo, 3 novembre, ad Aosta e Saint-Vincent

“Se domani non torno”: il cinema incontra gli studenti per riflettere sulla violenza di genere

Redazione Pubblicato il

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AOSTA (zgn) Il Centro antiviolenza della Valle d’Aosta propone agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado un’occasione di sensibilizzazione sui temi della violenza di genere, del rispetto e delle relazioni affettive. L’iniziativa è finanziata dall’Assessorato regionale della Sanità, Salute e Politiche sociali con la collaborazione della Sovraintendenza agli studi.

Martedì prossimo, 3 novembre, dalle 9.30 alle 13, al Cinéma de la Ville di Aosta e al Cinema di Saint-Vincent, sarà proiettato il film “Se domani non torno”, diretto da Paola Randi e ispirato alla vicenda di Giulia Cecchettin. Il film è tratto dal libro “Cara Giulia” di Gino Cecchettin, scritto con Marco Franzoso, e racconta come il dolore privato di una famiglia si trasformi in consapevolezza e impegno collettivo.

Il film offre ai giovani uno spazio di riflessione su violenza contro le donne, stereotipi di genere, comportamenti di controllo nelle relazioni e responsabilità di ciascuno nel riconoscere e contrastare ogni forma di violenza. Al termine della proiezione è previsto un collegamento in diretta nazionale con Gino Cecchettin e il cast del film.

«La collaborazione tra il Centro antiviolenza, l’Assessorato della Sanità, Salute e Politiche sociali e la Sovraintendenza agli studi – si legge in una nota – testimonia l’importanza di un approccio condiviso alla prevenzione della violenza di genere, capace di mettere in relazione le competenze dei servizi specialistici, delle istituzioni e del sistema educativo. L’obiettivo è che la riflessione prosegua nelle scuole, nelle famiglie e nella vita quotidiana, promuovendo relazioni fondate su ascolto, parità, rispetto e libertà».

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