Grave un pensionato ustionato in un incendio a Saint-Vincent

SAINT-VINCENT (zgn) Restano gravi le condizioni del 69enne rimasto ustionato sul 90 per cento del corpo nell’incendio divampato il pomeriggio di giovedì scorso, 29 ottobre, nella sua villa a Saint-Vincent. L’uomo, pensionato, è ricoverato al Cto di Torino, centro grandi ustionati, con lesioni di terzo grado. Il rogo sarebbe partito da una stufetta elettrica in soggiorno mentre il padrone di casa stava riposando. Accortosi delle fiamme, è uscito all’esterno già avvolto dal fuoco. A prestare i primi soccorsi e ad allertare il 118 è stato un passante. Ieri, venerdì 30 ottobre, i tecnici dei Vigili del Fuoco sono tornati sul posto per gli accertamenti sulle cause. Al momento risultano inagibili sia l’abitazione dell’uomo sia l’appartamento attiguo, dove risiede il figlio. Oltre ai pompieri professionisti e volontari sono intervenuti i Carabinieri. E ieri, poco prima delle 20, sempre in via Monsignor Alliod a Saint-Vincent è divampato un altro incendio poco distante dall’appartamento andato a fuoco il giorno prima. La zona è quella dietro al cimitero comunale, adibita a orti. Le fiamme, domate dai Vigili del Fuoco volontari e professionisti, si sarebbero sprigionate da una baracca e si sono propagate rapidamente a causa del vento.

Pont-Saint-Martin, appartamento distrutto dal fuoco

Distrutto dalle fiamme un alloggio a Pont-Saint-Martin nella mattinata di lunedì scorso, 26 ottobre. L’incendio ha interessato uno stabile di via Torgnon. La segnalazione è arrivata intorno alle 10.30. I 2 occupanti sono riusciti a lasciare l’immobile in tempo e non hanno riportato conseguenze. Le squadre dei Vigili del Fuoco professionisti, con i volontari di Pont-Saint-Martin e Donnas, hanno operato fino al pomeriggio per spegnere l’incendio e completare la bonifica. Al termine dei controlli il sindaco Marco Sucquet ha firmato l’ordinanza di inagibilità per l’unità immobiliare devastata dal fuoco. Per precauzione è stato dichiarato temporaneamente inabitabile anche l’appartamento del piano superiore, che ha subito danni più limitati. Sull’origine del rogo, che potrebbe essere legata a un elettrodomestico, sono in corso verifiche da parte dei Vigili del Fuoco. I due residenti hanno trovato una sistemazione provvisoria presso parenti.