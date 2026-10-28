Dal Governo un finanziamento per prevenire il rischio idrogeologico

AOSTA (zgn) Quasi 5 milioni di euro per rafforzare la sicurezza del territorio e prevenire il rischio idrogeologico in Valle d’Aosta. È il finanziamento previsto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per realizzare 3 interventi nei Comuni di Champdepraz, Cogne e Gressoney-Saint-Jean.

«Risorse importanti per contrastare il rischio idrogeologico, ridurre la pericolosità dei fenomeni naturali e proteggere le comunità e le infrastrutture. – dichiara il vice ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Vannia Gava – L’obiettivo è passare dai fondi ai cantieri in tempi più rapidi: le semplificazioni introdotte e il rafforzamento dei poteri del commissario straordinario vanno in questa direzione».

Nel dettaglio, l’intervento più consistente, da oltre 2,2 milioni di euro, riguarda le opere per mitigare il rischio di caduta massi in località Gettaz des Allemands, lungo la strada comunale di accesso al Parco naturale del Mont Avic, nel Comune di Champdepraz. Seguono i lavori per 2 milioni di euro destinati alla sistemazione idraulica del torrente Grauson, in località Moline, nel Comune di Cogne. Infine, circa 643mila euro sono destinati alla mitigazione del rischio idrogeologico in località Tschoarde-Bieltschocke, nel Comune di Gressoney-Saint-Jean.

Le risorse a carico del bilancio ministeriale ammontano complessivamente a 4.924.158,37 euro, a fronte di un costo totale dei 3 interventi di oltre 5,13 milioni di euro, con un cofinanziamento regionale di 212.410,54 euro.