29 Ottobre 2026 - Aggiornamento alle 10:18

Abbonati
Cronaca

Dal Governo un finanziamento per prevenire il rischio idrogeologico

Redazione Pubblicato il

2 minuti di lettura

AOSTA (zgn) Quasi 5 milioni di euro per rafforzare la sicurezza del territorio e prevenire il rischio idrogeologico in Valle d’Aosta. È il finanziamento previsto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per realizzare 3 interventi nei Comuni di Champdepraz, Cogne e Gressoney-Saint-Jean.

«Risorse importanti per contrastare il rischio idrogeologico, ridurre la pericolosità dei fenomeni naturali e proteggere le comunità e le infrastrutture. – dichiara il vice ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Vannia Gava – L’obiettivo è passare dai fondi ai cantieri in tempi più rapidi: le semplificazioni introdotte e il rafforzamento dei poteri del commissario straordinario vanno in questa direzione».

Nel dettaglio, l’intervento più consistente, da oltre 2,2 milioni di euro, riguarda le opere per mitigare il rischio di caduta massi in località Gettaz des Allemands, lungo la strada comunale di accesso al Parco naturale del Mont Avic, nel Comune di Champdepraz. Seguono i lavori per 2 milioni di euro destinati alla sistemazione idraulica del torrente Grauson, in località Moline, nel Comune di Cogne. Infine, circa 643mila euro sono destinati alla mitigazione del rischio idrogeologico in località Tschoarde-Bieltschocke, nel Comune di Gressoney-Saint-Jean.

Le risorse a carico del bilancio ministeriale ammontano complessivamente a 4.924.158,37 euro, a fronte di un costo totale dei 3 interventi di oltre 5,13 milioni di euro, con un cofinanziamento regionale di 212.410,54 euro.

Leggi anche

Cronaca

Due arresti per spaccio di droga ad Aosta

AOSTA (zgn) Due persone sono state arrestate venerdì scorso, 16 ottobre, ad Aosta per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Il primo intervento è avvenuto in viale Europa, ad…

Cronaca

Controlli dei carabinieri per prevenire furti e aggressioni

CHÂTILLON (zgn) Nella serata di mercoledì scorso 21 ottobre, i Carabinieri della Compagnia di Saint-Vincent e Châtillon hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei centri abitati della…