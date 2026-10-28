I clown dottori: «Nessuna raccolta fondi con banchetti»

AOSTA (zgn) Nessuna raccolta fondi tramite banchetti sul territorio regionale è in corso da parte di Missione Sorriso Valle d’Aosta. A precisarlo è la stessa associazione di clown dottori in una nota. L’organizzazione invita a verificare l’identità di chi chiede offerte e la destinazione delle somme. I volontari non raccolgono denaro porta a porta e non fermano i passanti in strada, ai semafori o nei parcheggi. L’attività viene sostenuta prevalentemente tramite bonifico bancario e si svolge con continuità all’interno di strutture socio-sanitarie con le quali esistono convenzioni. Non sono previsti, precisa l’associazione, interventi occasionali in giro per l’Italia. La nota raccomanda di prestare attenzione a chi non sa indicare con precisione gli ospedali dove presta servizio e di non ritenere sufficienti le sole ricevute esibite al momento della richiesta. Viene inoltre chiarito che dolci e giocattoli non vengono consegnati nei reparti di pediatria per ragioni legate a dieta e igiene ospedaliera. L’invito è a informarsi sui progetti finanziati e sull’attività effettivamente svolta, soprattutto quando le raccolte vengono presentate come sostegno generico ai bambini ricoverati e da parte di soggetti che dichiarano di operare in numerose strutture sparse sul territorio nazionale. Per informazioni è possibile contattare Missione Sorriso Valle d’Aosta al 389 6182825 o scrivere a info@missionesorrisovda.org.