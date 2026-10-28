LEGALITÀ&INTERGENERAZIONALITÀ: RIUNIONE CON IL GRUPPO GENITORI

AOSTA (zgn) Nel pomeriggio di martedì scorso, 20 ottobre, si è riunito ad Aosta il Gruppo Coordinamento Genitori regionale, componente del Tavolo tecnico permanente Legalità&Intergenerazionalità, con funzione di collegamento e di raccordo tra Istituzioni scolastiche e realtà territoriali diverse, al pari della Consulta regionale degli studenti. All’incontro hanno preso parte la sovraintendente agli studi Marina Fey e la coordinatrice del Tavolo Laura Ottolenghi, insieme ai genitori: lo scopo è quello di creare un’occasione e di condivisioni di temi e proposte, considerato che il Gruppo si fa portavoce delle esigenze in una rete educativa di continuità e può essere il luogo per sviluppare nuove progettualità. Tra le iniziative programmate, nei prossimi mesi si svolgeranno i Forum Group online che prevedono l’interazione in tempo reale tra gli esperti del Tavolo: il Gruppo Coordinamento Genitori regionale ha proposto tematiche incentrate in particolare sulla gestione delle emozioni nella quotidianità, sulle dipendenze, e sul ruolo dell’intelligenza artificiale. «Il Gruppo Coordinamento Genitori regionale – dichiara la sovraintendente Marina Fey – è un’occasione concreta per confrontarci in modo costruttivo tra diverse realtà scolastiche del nostro territorio. Ciascun rappresentante può proporre azioni, condividere informazioni e fare da ponte tra la propria quotidianità territoriale e la Regione, facendo poi da portavoce delle istanze del Gruppo presso la propria Istituzione».