Sicurezza stradale, dalla Regione oltre quattro milioni a sette Comuni

AOSTA (zgn) La Giunta regionale ha approvato nella seduta di ieri, venerdì 23 ottobre, le modalità di concessione di contributi straordinari a favore di 7 Comuni valdostani, per un importo complessivo di oltre 4 milioni di euro. Le risorse, previste dalla legge regionale di assestamento al bilancio 2026, sono destinate a finanziare interventi di investimento finalizzati a migliorare la sicurezza stradale lungo la rete di viabilità regionale.

Nel dettaglio, a Aymavilles sono destinati 583.500 euro per un’area di sosta in località Dialley e la strada comunale di collegamento con la regionale 47 di Cogne, a Châtillon 1 milione e 100mila euro per la riqualificazione e la messa in sicurezza della strada di accesso all’impianto regionale di tiro a volo in località Les Îles, a Emarèse 810mila euro per un parcheggio interrato e la riqualificazione della piazzetta antistante il Municipio, lungo la regionale 7, a Jovençan 300mila euro per un tratto di marciapiede e l’allargamento della carreggiata lungo la regionale 20 a Pompiod, a Gignod 210mila euro per il consolidamento di un tratto di marciapiede lungo la regionale 28, a Ayas 600mila euro per un pezzo di marciapiede sulla regionale 45 e a Roisan 520mila euro per un marciapiede a Closellinaz, lungo la regionale 17.

«Con questo provvedimento mettiamo a disposizione dei Comuni risorse importanti per dare risposta a esigenze concrete dei territori e sostenere la realizzazione di opere necessarie a migliorare la viabilità e le condizioni di sicurezza stradale. – dichiara l’assessore alle Opere pubbliche, Territorio e Ambiente Davide Sapinet – Sono opere diverse, calibrate sulle necessità delle singole realtà locali, che permettono di intervenire su punti specifici della viabilità e di migliorare la sicurezza e la funzionalità dei percorsi pedonali, degli spazi stradali e di sosta a beneficio delle comunità».