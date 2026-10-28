29 Ottobre 2026 - Aggiornamento alle 10:18

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Cronaca

Uno spettacolo teatrale per imparare a proteggere gli anziani dalle truffe

Redazione Pubblicato il

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AOSTA (zgn) Mercoledì prossimo, 28 ottobre, il Teatro di Plus (ex Cittadella), in viale Garibaldi ad Aosta, ospiterà alle 17.30 “Teatruffa – Piccolo vademecum teatrale per proteggersi dalle truffe”, spettacolo realizzato nell’ambito del progetto finanziato dal Fondo per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani.

Lo spettacolo, esito di un laboratorio di teatro fisico, affronta il tema della prevenzione delle truffe attraverso il linguaggio teatrale, intrecciando esperienze, informazioni e racconti. Si può definire come un piccolo vademecum poetico e ironico sui principali tipi di truffa oggi in circolazione, sui comportamenti da assumere e da evitare, sulle esperienze condivise e sugli aspetti emotivi e relazionali collegati a questi avvenimenti che irrompono sempre più spesso nella nostra vita. Lo spettacolo è a cura di Elena Pisu ed è realizzato con il contributo del Gruppo Respect, composto da Rachele Bosco, Alice Gallo, Fabienne Jacquemod e Alessia Presta. Il sound editing e la consulenza musicale sono affidati ad Andrea Severino. I performer sono il Gruppo Respect e gli operatori e i partecipanti del servizio di coprogettazione Anziani Attivi Aosta. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con la coprogettazione Anziani Attivi Aosta, il Tavolo regionale Legalità & Intergenerazionalità, la cooperativa sociale L’Esprit à l’Envers, il gruppo teatrale Respect e la Compagnia Stalker Teatro, con il contributo delle Forze dell’Ordine. Al termine dello spettacolo sarà offerto un aperitivo al bar di Plus.

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