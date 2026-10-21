Prevenzione dei suicidi: convegno a Palazzo regionale giovedì 22

AOSTA (zgn) Giovedì prossimo, 22 ottobre, con inizio alle 9.30, nella Sala “Maria Ida Viglino” di Palazzo regionale, ad Aosta, si terrà il convegno “Sinergie istituzionali e reti comunitarie. Il modello integrato di collaborazione e prossimità per la prevenzione del suicidio in Valle d’Aosta”, promosso dal Tavolo interistituzionale per la prevenzione del suicidio. Dopo la mattina, dalle 9.30 alle 13, il convegno proseguirà nel pomeriggio dalle 14 alle 18.30. L’iniziativa vuole essere un momento di incontro e confronto per presentare il percorso e i risultati del progetto regionale per la prevenzione del suicidio in Valle d’Aosta. Attraverso gli interventi dei rappresentanti di istituzioni, enti del territorio e di professionisti, il convegno approfondirà i temi legati alle strategie di prevenzione, al ruolo della formazione e all’importanza della collaborazione tra servizi e comunità, con uno sguardo alle prospettive future.