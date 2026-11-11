Rubate cinque fiale di morfina all’Ospedale Beauregard

AOSTA (zgn) Furto di morfina all’Ospedale Beauregard di Aosta. A renderlo noto è l’Usl della Valle d’Aosta. La mattina di giovedì scorso, 5 novembre, alle 7.45, il personale sanitario in entrata in servizio nel nosocomio ha segnalato la sparizione di 5 fiale di morfina da 10 milligrammi, custodite all’interno della cassaforte del blocco operatorio. L’episodio è attualmente all’esame delle Forze dell’Ordine, con le quali l’Usl della Valle d’Aosta sta collaborando pienamente per consentire la ricostruzione dell’accaduto e l’accertamento delle eventuali responsabilità.

A seguito della segnalazione sono state rafforzate le misure di sicurezza già programmate ed è stato disposto l’immediato potenziamento della vigilanza che a decorrere proprio da giovedì scorso, 5 novembre, prevede un presidio diretto negli spazi del polo operatorio del Beauregard.

Secondo quanto riferito dal personale, la confezione dalla quale sarebbero state sottratte le fiale si presentava apparentemente integra, nonostante l’asportazione del blister e la successiva accurata ricomposizione della confezione stessa. Le modalità dell’eventuale sottrazione sono oggetto degli accertamenti in corso.

L’Usl della Valle d’Aosta precisa che, come previsto dalle procedure di sicurezza per la custodia dei farmaci stupefacenti, la confezione era conservata all’interno della cassaforte del blocco operatorio del presidio Beauregard, la cui gestione è disciplinata da un rigoroso regolamento relativo alla custodia e alla turnazione delle chiavi. Anche l’approvvigionamento dei farmaci avviene attraverso procedure di trasporto protetto, mediante apposite cassette dotate di lucchetto.

L’Usl della Valle d’Aosta ribadisce in una nota «Il proprio impegno a continuare a garantire la sicurezza dei presidi ospedalieri, la tutela dei professionisti e il rigoroso rispetto delle procedure di custodia e tracciabilità dei farmaci».