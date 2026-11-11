Truffa del finto carabiniere. Tre arresti in dieci giorni

AOSTA (zgn) Prosegue l’attività di contrasto ai reati contro il patrimonio ai danni di persone anziane condotta dai reparti del Gruppo Carabinieri di Aosta, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e di prevenzione specificamente intensificati in ambito regionale. L’operazione conclusa nella giornata di mercoledì scorso, 4 novembre, costituisce il terzo provvedimento restrittivo eseguito sul territorio valdostano nell’arco di 10 giorni. Una sequenza operativa che fa seguito all’intervento di sabato 24 ottobre per un raggiro perpetrato ai danni di un’anziana a Gignod – circostanza in cui la prontezza e lo spirito d’iniziativa di un militare dell’Arma libero dal servizio hanno consentito di individuare e bloccare il presunto autore nel centro di Aosta – e al fermo di venerdì 30 ottobre a Issogne, culminato con l’arresto in flagranza di un individuo sorpreso subito dopo la sottrazione di beni e preziosi con il pretesto di verifiche domiciliari, permettendo l’integrale recupero della refurtiva. In questa operazione di vigilanza si inserisce l’ultimo intervento condotto nel primo pomeriggio di mercoledì 4 novembre a Nus dai militari della Compagnia di Saint-Vincent ove l’equipaggio, impegnato in un servizio mirato di perlustrazione successivamente alle recenti segnalazioni nella zona, è riuscito prontamente ad intercettare l’autovettura sulla quale viaggiava Giorgio Aglietto, 32 anni, residente in Piemonte. Nello specifico il conducente, dopo aver raggiunto a piedi il centro abitato ed essere tornato rapidamente al veicolo, è stato fermato e sottoposto a controllo: addosso nascondeva diversi monili in oro. I riscontri eseguiti nell’immediatezza hanno permesso di appurare che i preziosi appartenevano a una donna di 90 anni residente a Nus, raggirata alcuni minuti prima attraverso la tecnica del “falso carabiniere”. La vittima era stata contattata sul telefono fisso da un interlocutore che, fingendosi maresciallo dell’Arma, le aveva paventato il coinvolgimento del figlio in un grave sinistro stradale, inducendola a consegnare i valori custoditi in casa per garantirne la liberazione. Anche in questa circostanza, l’intera refurtiva è stata recuperata e già restituita all’avente diritto. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato ristretto nelle le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Aosta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nella mattinata di ieri, venerdì 6, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Aosta ha convalidato l’arresto ed ha disposto nei confronti dell’indagato il divieto di dimora in Valle d’Aosta.