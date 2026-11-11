Torgnon, raccolta fondi per comprare una nuova motoslitta per la Croce Rossa

SAINT-VINCENT (zgn) I volontari del Comitato della Croce Rossa Italiana di Saint-Vincent hanno lanciato sulla piattaforma online GoFoundMe la raccolta fondi “Aiutaci a tornare sulla neve, una motoslitta per Torgnon”. «La motoslitta che abbiamo utilizzato finora per le nostre attività di soccorso a Torgnon – spiega il vice presidente del Comitato Cri di Saint-Vincent Nicola Pilla – si è guastata e, a causa della sua età, non è più possibile ripararla». Nicola Pilla aggiunge: «Per noi non è soltanto un mezzo che non funziona più: è uno strumento fondamentale per operare sulla neve, raggiungere le persone in difficoltà e supportare le attività di soccorso in un ambiente in cui muoversi può essere particolarmente impegnativo». Purtroppo il Comitato non dispone delle risorse economiche necessarie per acquistare direttamente una nuova motoslitta. «Per questo abbiamo deciso di chiedere aiuto alla comunità e a tutti coloro che credono nel valore della solidarietà. – afferma Nicola Pilla – Il nostro obiettivo è raccogliere 12.000 euro per acquistare una nuova motoslitta e tornare a operare nel comprensorio di Torgnon. Ogni contributo, grande o piccolo, ci avvicinerà a questo traguardo. Anche una piccola donazione può fare la differenza se unita a quella di tante altre persone». Nicola Pilla precisa che «Il costo di una motoslitta è più elevato. La cifra indicata è quella che ci manca». La sera di ieri, venerdì 6 novembre, erano stati raggiunti 2.430 euro. All’acquisto della motoslitta contribuiranno anche i ricavi ottenuti dalla vendita dei panettoni solidali e i fondi del cinque per mille.