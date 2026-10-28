“Affari Tuoi”, non vince nulla ma la sua voce incanta il pubblico

SAINT-VINCENT (zgn) Il protagonista della puntata di “Affari Tuoi” trasmessa martedì scorso, 20 ottobre – il popolare “gioco dei pacchi” in prima serata su Raiuno condotto da Stefano De Martino – è stato Moreno Melia di Saint-Vincent, di professione posatore di marmi, rivestimenti e pavimenti, accompagnato dal figlio Manuel, maestro e allenatore di snowboard. Purtroppo il concorrente valdostano, che ha giocato dopo 24 puntate con il pacco numero 10 tenuto sino alla fine, non è stato baciato dalla dea bendata: nel giro di 3 tiri ha perso uno dietro l’altro i premi più importanti, quelli da 300mila, 200mila e 100mila euro. «Una tripletta così è un record. In un minuto avete fatto fuori 600mila euro» ha commentato Stefano De Martino. Così, per provare a portare a casa il denaro necessario per realizzare il sogno di un viaggio in Polinesia, Moreno Melia si è affidato alla Regione Fortunata, scegliendo il Lazio per il premio da 100mila euro e l’Emilia-Romagna per quello da 50mila. La regione vincente, però, era la Toscana. Moreno Melia è rimasto a mani vuote ma con il bel ricordo degli applausi del pubblico che ha apprezzato la sua simpatia, nonché la riuscita interpretazione, grazie alla bella voce baritonale, di “What a Wonderful World” di Louis Armstrong, e i siparietti con il conduttore.