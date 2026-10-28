“Fratello Sole, Sorella Luna” in scena martedì 27 per la Saison Culturelle

AOSTA (zgn) La Sezione Spectacle della Saison Culturelle 2026/2027 si aprirà con “Fratello Sole, Sorella Luna”, nuova versione teatrale dell’opera di Franco Zeffirelli, firmata da Angela Demattè e diretta da Piero Maccarinelli, che andrà in scena martedì prossimo, 27 ottobre, alle 20.30, al Teatro Splendor di Aosta. La tournée nazionale dello spettacolo ha preso il via domenica 4 ottobre, nel giorno dedicato a San Francesco d’Assisi: una scelta che lega simbolicamente l’inizio del viaggio teatrale alla figura di Francesco, nell’anno in cui ricorre l’ottavo centenario della sua morte e mentre l’Italia ne celebra la memoria attraverso il programma di iniziative San Francesco 1226-2026. I biglietti sono in vendita online sul sito webtic.it e al punto vendita della Saison Culturelle nel Museo Archeologico Regionale in piazza Roncas, ad Aosta, aperto dal lunedì al sabato dalle 13.30 alle 18.30. I prezzi del biglietto sono platea intero 25 euro, ridotto 20 euro, galleria intero 18 euro e ridotto 15 euro.

In vendita i biglietti per gli spettacoli di novembre

E’ possibile acquistare i biglietti dei singoli spettacoli previsti nel calendario della Saison Culturelle 2026/2027 che andranno in scena nel mese di novembre al Teatro Splendor di Aosta, tutti con inizio alle 20.30, ovvero venerdì 6 novembre “Io sono Virgilio”, sabato 7 novembre il concerto di Malika Ayane, giovedì 12 novembre “Bel Ami”, venerdì 13 novembre “Monet. Una vita a colori”, martedì 17 novembre “Lo Zar”, sabato 21 novembre il concerto di Sergio Cammariere, martedì 24 novembre “La lettera” e sabato 28 novembre La Traviata (con replica alle alle 15 di domenica 29 novembre). I biglietti sono disponibili online sul portale www.webtic.it e alla biglietteria del Teatro Splendor fino a sabato prossimo, 31 ottobre, e, in seguito, a partire da lunedì 2 novembre nel punto vendita della Saison Culturelle al Museo Archeologico Regionale, in piazza Roncas ad Aosta. Orari biglietteria: dal lunedì al sabato dalle 13.30 alle 18.30. Chiuso la domenica e i giorni festivi.

Sul portale www.webtic.it sono aperte le prenotazioni per gli incontri letterari con il vincitore del Premio Strega e Premio Strega Giovani 2026 Michele Mari in programma lunedì 23 novembre e con la vincitrice del Premio Strega Europeo 2026 Leila Guerriero in data lunedì 30 novembre 2026, entrambi alle 18 al Teatro Splendor di Aosta.

Per la Sezione Cinéma è possibile riservare il proprio posto per la serata di approfondimento su Bernardo Bertolucci “Celebration”, prevista lunedì 9 novembre, alle 18, al Teatro Splendor di Aosta. Infine sono tuttora acquistabili gli abbonamenti Rideau, Musica leggera, Altri percorsi musicali, Danza, Mix e per il cinema.