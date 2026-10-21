“Riverberi”, gli eventi del fine settimana

AOSTA (zgn) Prosegue la quinta edizione di “Riverberi – Storie di comunità”, il Festival culturale del Comune di Aosta che propone incontri, spettacoli, musica e momenti di confronto dedicati alle storie che attraversano il territorio e lo mettono in relazione con il mondo. Oggi, sabato 17 ottobre, il primo appuntamento è in programma alle 11 al MegaMuseo in corso Saint-Martin-de-Corléans ad Aosta. Cristina Giopp, storica dell’arte, divulgatrice e fondatrice del progetto The Girl in The Gallery, dialogherà con Generoso Urciuoli, archeologo, divulgatore e direttore del MegaMuseo, sui nuovi modi di osservare, comprendere e raccontare l’arte con “L’arte fuori dalla cornice – Quando l’arte parla a tutti”.

Alle 17.30 alla Saletta d’Arte del Comune di Aosta, in via Xavier de Maistre, è prevista una visita guidata alla mostra “Le montagne di Lola. Dentro l’animazione di ‘Prima dell’Aurora’”, dedicata alla staffetta partigiana valdostana Aurora Vuillerminaz. La mostra nasce dal cortometraggio documentario “Prima dell’Aurora”, realizzato dalla giovane regista Chiara Zoja. In esposizione anche il ritratto di Lola realizzato da Barbara Tutino e le tavole di Cristiano Carillo, dedicate agli inserti animati del film e alle diverse fasi del processo creativo.

L’esposizione, a ingresso libero, è visitabile fino a domani, domenica 18 ottobre, e la sua apertura è resa possibile dalla collaborazione con Auser, che contribuisce a garantire l’accessibilità della mostra al pubblico. Alle 18, nel Salone Ducale del Municipio, viene proiettato il cortometraggio “Prima dell’Aurora”, seguito da un momento di incontro e dialogo con Chiara Zoja, regista e autrice, Eleonora Zappia, produttrice, e Fabienne Jacquemod, in arte Jakido, che ha firmato la colonna sonora. L’incontro è moderato dall’assessora alla Cultura e al Turismo del Comune di Aosta Cecilia Lazzarotto.

La giornata prosegue alle 21 al Teatro Giacosa con lo spettacolo “Bellissime – Voci di donne, racconti di canzoni”. La cantante Syria, accompagnata alla chitarra da Massimo Germini, propone un viaggio nella musica italiana al femminile grazie alle voci, alle storie e alle canzoni di alcune delle interpreti che hanno segnato la storia della canzone italiana: da Mina a Ornella Vanoni, da Patty Pravo a Loredana Bertè, fino a Gabriella Ferri, Mia Martini, Fiorella Mannoia ed Elisa.

L’ultimo appuntamento è in programma domani, domenica 18 ottobre, alle 18, al Teatro Giacosa. Con “Oltre i limiti – Quando l’accessibilità diventa possibilità” si parlerà di diritto alla mobilità e al viaggio, abbattimento delle barriere e costruzione di una società più accessibile e inclusiva. La psicologa, content creator, autrice e speaker Giulia Lamarca e l’imprenditrice e fondatrice di Travelin Marta Grelli porteranno due prospettive complementari: l’esperienza personale del viaggio e dell’autonomia e l’innovazione applicata al turismo e ai servizi. Il confronto offrirà l’occasione per riflettere su come ripensare spazi e opportunità affinché accessibilità e inclusione diventino parte naturale del futuro. «Concludiamo questa edizione di Riverberi affrontando un tema che riguarda la possibilità di vivere pienamente gli spazi, le esperienze e le opportunità della nostra società. – dichiara l’assessora Cecilia Lazzarotto – L’incontro con Giulia Lamarca e Marta Grelli mette in dialogo esperienze personali e competenze professionali per riflettere su come superare le barriere e rendere il viaggio, la cultura e la partecipazione più accessibili. È un tema che si inserisce nel percorso del festival che invita a guardare la comunità nella sua complessità e a immaginare nuove possibilità per il futuro».