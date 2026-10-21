Concerto per i 25 anni di Musicanostra

QUART (zgn) Oggi, sabato 17 ottobre, l’Auditorium comunale di Quart, in località Villair, ospita il gruppo Musicanostra per “Il concerto del venticinquennale – Da ieri a oggi: 25 anni di buona musica”. Si tratta di un evento diverso dalle esibizioni alle quali il gruppo ha abituato il suo pubblico. Innanzitutto i brani proposti – che sono un mix di cover famose e di lavori inediti del maestro Riccardo De Siena – sono frutto di una attenta selezione, tra gli oltre 100 in repertorio, di quelli che hanno in qualche modo caratterizzato la storia di Musicanostra: pertanto, questi brani hanno un significato particolare e sono eseguiti dall’ensemble e da alcuni cantanti solisti. In secondo luogo 2 ospiti d’eccezione, Bobo Pernettaz e Franz Rossi, presentano un racconto tratto dal loro libro “Conte dai monti”, pubblicato nel 2023. Durante il concerto, infine, il pubblico può visitare una piccola mostra di “reperti” appartenenti ai 25 anni di vita del gruppo – foto, locandine e ritagli di giornale – nonché assistere alla proiezione di un filmato che ripercorre la storia di Musicanostra. Le offerte raccolte durante la serata verranno devolute al sostegno dei progetti in Africa della Fondazione Maria Bonino, con cui Musicanostra ha già collaborato nel tempo, in particolare in occasione del «tour solidale» del 2025.

La storia di Musicanostra

Era il 2001 e la Valle d’Aosta si stava ancora faticosamente rialzando dall’alluvione che l’aveva colpita l’anno precedente. Alla fine dell’estate, l’allora Amministrazione comunale di Pollein organizzò un evento musicale per valorizzare e far conoscere artisti e gruppi locali. Due amici musicisti, Riccardo De Siena e Marco Padrin, decisero di partecipare insieme alla cantante Viviana Filippini: quell’evento segnò la nascita di un nuovo gruppo. Del terzetto presto rimase solo il duo formato da Riccardo De Siena e Marco Padrin, che nel tempo coinvolse altri amici e familiari fino a diventare un ensemble piuttosto nutrito, che assunse poi il nome Musicanostra. Quest’anno Musicanostra festeggia quindi venticinque anni di attività. La caratteristica peculiare del gruppo è il fatto di essere composto da coro e piccola orchestra. Attualmente ne fanno parte 17 elementi, 6 dei quali sono anche musicisti che si alternano a strumenti diversi (chitarra classica, chitarre acustiche, chitarre elettriche, basso, tastiera, fisarmonica e percussioni). Alla guida è ancora Riccardo De Siena, musicista, compositore e cantautore. Musicanostra possiede un repertorio vastissimo, che spazia dalla canzone pop dagli anni Sessanta e Settanta, sia italiana che estera, alla musica tradizionale locale, alla “rivisitazione” di brani prettamente corali, al canto liturgico. Un buon numero di questi è il prodotto originale del lavoro di Riccardo De Siena.

Associazione culturale

Al di là della su “anima” musicale, Musicanostra è un’associazione culturale con sede ad Aosta, costituita come Organizzazione di volontariato e iscritta al Registro Unico del Terzo Settore. L’associazione opera senza scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente a favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, negli ambiti dell’animazione, educazione formazione musicale e orientamento delle giovani generazioni con lo scopo di promuovere lo studio, la preparazione e l’esecuzione di brani musicali, oltre alla diffusione della cultura musicale mediante corsi, stage, incontri, concerti, partecipazione a manifestazioni di vario genere, interazioni con Enti pubblici o privati, sperimentazione di nuove tecniche espressive nell’ambito musicale in particolare ed artistico in generale. Musicanostra promuove anche l’organizzazione di concerti musicali per comunità, case di riposo, scuole, Pro Loco sempre con finalità di studio o di beneficenza. Poiché l’associazione opera senza fini di lucro, i fondi raccolti durante i concerti vengono completamente devoluti in beneficenza. Le risorse finanziarie necessarie per la gestione dell’ente e per l’organizzazione degli eventi sono costituiti esclusivamente dalle quote associative, dalla devoluzione del 5 per mille e da eventuali contributi pubblici o privati. Musicanostra è sempre alla ricerca di “nuove leve”, che abbiano il piacere o anche solo la curiosità di avvicinarsi al canto corale. Per ottenere informazioni e restare aggiornati sui concerti e le attività del gruppo è possibile scrivere all’indirizzo mail musicanostraosta@gmail.com o seguire la pagina Facebook @musicanostra.