Saison Culturelle, si alza il sipario: tra i protagonisti Malika Ayane, Carlo Lucarelli e Sigfrido Ranucci

AOSTA (mye) L’inaugurazione della Saison Culturelle 2026/2027, lunedì 12 ottobre al Teatro Splendor di Aosta, è stata arricchita dalle note del violino di Federico Mecozzi, compositore e polistrumentista, che ha presentato alcuni estratti del suo nuovo progetto “Traiettorie impercettibili”, in omaggio a Franco Battiato. I primi abbonamenti si possono acquistare da oggi, sabato 17 ottobre, alla biglietteria del Teatro Splendor di Aosta dal lunedì al sabato dalle 13.30 alle 18.30 fino a sabato 31 ottobre, e poi all’interno del Museo Archeologico Regionale in piazza Roncas. Si comincia con la sezione Spettacolo, negli abbonamenti Rideau, Sipario e Tuttoteatro e si prosegue eccezionalmente domani, domenica 18, con la musica, per le Sezioni Musica leggera, Altri percorsi musicali, Danza e Mix, mentre gli abbonamenti per il cinema sono già in vendita da martedì scorso, 13 ottobre. I biglietti singoli si acquistano invece, oltre che al botteghino, anche sul sito www.webtic.it.

Il calendario è stato composto, oltre che dagli uffici dell’assessorato dell’Istruzione, Cultura e Politiche identitarie, dai consulenti esterni di Imarts e de L’Eubage, che cura la sezione Cinema, come sempre al De La Ville (il calendario completo è sul sito saisonculturellevda.it).

Storie da raccontare e interpretare

Il primo appuntamento, giovedì 22 ottobre alle 18 allo Splendor, sarà con la sezione Littérature e il fascino della narrazione di Dacia Maraini in “Le donne che hanno cambiato il mondo con la parola”. Gli scrittori che seguiranno, sempre allo Splendor, alle 18, saranno il vincitore del premio Strega 2026 Michele Mari (lunedì 23 novembre), la vincitrice del premio Strega europeo 2026 Leila Guerriero su “Giornalismo e letteratura” (lunedì 30 novembre), Stefano Nazzi e il suo “Profeti del buio” (venerdì 11 dicembre), un viaggio nei molti mondi di Niccolò Ammaniti (martedì 22 dicembre), il crime all’italiana con Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi (lunedì 11 gennaio), la scrittrice turca Ece Temelkuran (sabato 6 febbraio), il giornalista d’inchiesta Sigfrido Ranucci (giovedì 18 febbraio) e le storie d’Italia di Francesca Giannone (venerdì 12 marzo).

«La cultura è lo strumento per cambiare la società. – dichiara l’assessore all’Istruzione, Cultura e Politiche identitarie Erik Lavevaz – È il modo in cui guardiamo il mondo. Ma in un mondo molto veloce, perdiamo il momento per fermarci e approfondire. La Saison ce lo può restituire».

Di santi e attori

A parte poche proposte decentrate – Enrico Rava al cinema di Courmayeur alle 21 di domenica 6 dicembre, il Concert du Nouvel An per tradizione il 5 gennaio (martedì) alle 21 all’Auditorium di Pont-Saint-Martin, Titizé teatro acrobatico sabato 16 gennaio alle 21 al CVAdome di Saint Vincent – tutti gli spettacoli sono allo Splendor di Aosta, con inizio alle 20.30.

Il primo, martedì 27 ottobre, sarà dedicato a San Francesco per gli 800 anni dalla morte: “Fratello Sole e Sorella Luna” è puro teatro musicale e richiama il celebre film del regista Franco Zeffirelli del 1972. Novembre si aprirà venerdì 6 con “Io sono Virgilio” con il talento e le coreografie di Leonardo Sinopoli, sabato 7 tornerà la cantante Malika Ayane, giovedì 12 si inaugura il teatro francese con il sempre attuale “Bel Ami di Maupassant” venerdì 13 ci si immerge nell’immaginario impressionista con “Monet. Una vita a colori”, martedì 17 “Lo Zar”, nell’interpretazione di Stefano Massini, è basato sull’autobiografia di Vladimir Putin, pubblicata nel 2000. Sabato 21 la musica è quella del pianista e cantautore Sergio Cammariere, martedì 24 “La lettera è lo spettacolo” di e con Paolo Nani che, dalla sua valigetta, estrae 15 microstorie, o meglio variazioni di una stessa trama. Si allarga il palco dello Splendor sabato 28 (alle 20.30) e domenica 29 (alle 15) per ospitare l’opera. Andrà in scena “La Traviata” di Verdi, con l’Orchestra filarmonica italiana diretta da Jacopo Brusa.

Inizierà in musica il mese di dicembre, venerdì 4, con il talento speciale della chitarrista Ana Vidovi. Dopo la tappa di Courmayeur con Enrico Rava domenica 6, si tornerà allo Splendor mercoledì 9 per “Rosencrantz e Guildenstern sono morti”, nelle interpretazioni multiformi di Francesco Pannofino. Domenica 13 Tamtando & Mazì con “Heterophonia” propongono un viaggio musicale attorno al mondo, giovedì 17, forte della collaborazione fra Neri Marcorè e la regia di Giorgio Gallione, rivive il teatro canzone di “Gaber – Mi fa male il mondo”. Si avvicina il Natale e non può mancare, sabato 19, il concerto di musica gospel di Arthur and Friends Community Choir, seguito lunedì 21 dal balletto “Romeo e Giulietta” di Prokof’ev interpretato dal Russian Classical Ballet.

Il nuovo anno, 2027, si aprirà, dopo il concerto dell’Orchestre d’Harmonie du Val d’Aoste (martedì 5 gennaio all’auditorium di Pont-Saint-Martin) con il teatro francese, giovedì 14 gennaio, con la pièce “Le Destin se moque des choix”. Sabato 16 c’è aria di circo con “Titizé” al CVAdome, martedì 19 il sipario dello Splendor si alzerà su “Madre Courage e i suoi figli di Brecht”, interpretata da Lunetta Savino. Sabato 23 la voce eterna di Rita Pavone risuonerà ad Aosta, mentre la chiusura della Fera di Sant’Orso, domenica 31, sarà con il “Bar à Chants”.

A febbraio, mercoledì 3, si esibirà il cantautore Fabio Concato, martedì 9 la “Carmen” di Bizet vedrà in scena danzatori e danzatrici del Ballet Opéra de Tunis e sabato 13 “Le Schpountz” immergerà il pubblico nell’atmosfera della commedia francese di Marcel Pagnol. Mercoledì 17 Andrea Pennacchi racconterà in una ballata eco-narrativa “Alieni in laguna”, venerdì 19 l’Enrico Pieranunzi Trio suonerà, in chiave jazz, i temi indimenticabili di Ennio Morricone, mercoledì 24 “Udite amanti” sarà il dialogo artistico di Marta Mcilduff con la straordinaria cantante e compositrice del Seicento Barbara Strozzi. Infine, venerdì 26, toccherà a “Il bar sotto il mare” dal romanzo di Stefano Benni con gli attori Antonio Ornano e Gaia Elisa Rossi.

Ale e Franz, eterni amici nemici, rispolvereranno il loro accattivante repertorio comico mercoledì 3 marzo. Si proseguirà giovedì 4 con l’artista francofono Kody, domenica 7 con “Bartali all’Inferno” e la recitazione di Alessandro Benvenuti. Gli interpreti francesi torneranno mercoledì 10 e faranno diventare “L’Iliade” un’epica partita di football americano. Mercoledì 24 Giordana Angi chiuderà marzo con il suo “Piano piano live tour”.

Ad aprile, sabato 3, arriveranno “I due gemelli veneziani” di Carlo Goldoni, impersonati entrambi da Tullio Solenghi, che curerà anche la regia, martedì 6 i talenti saranno tutti valdostani con Maura Susanna e gli archi di Cordeconforme. L’ultimo spettacolo della stagione si terrà venerdì 9 aprile, con “The Wall_Dance Tribute” e la musica dei Pink Floyd.