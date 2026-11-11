Al Castello Gamba la presentazione del progetto “Cultura viva intorno a noi”

CHÂTILLON (zgn) Martedì prossimo, 10 novembre, alle 11, al Museo di Arte moderna e contemporanea – Castello Gamba di Châtillon, si terrà la conferenza stampa dedicata alla presentazione del progetto “Cultura viva intorno a noi”.

Quest’ultimo, ideato in occasione dei cinquant’anni della Biblioteca comprensoriale “Monseigneur Duc” di Châtillon, vede il coinvolgimento dei Comuni di Châtillon e Saint-Vincent, delle rispettive biblioteche e delle Istituzioni scolastiche Abbé Prosper Duc e Salesiani Don Bosco di Châtillon e Abbé Joseph-Marie Trèves di Saint-Vincent.

Interverranno i dirigenti scolastici delle 3 istituzioni coinvolte Giovanni Peduto (Abbé Prosper Duc di Châtillon), Nicolò Maria Fracasso (Abbé Joseph-Marie Trèves di Saint-Vincent) e Lara Arvat (Istituto Don Bosco di Châtillon), il dirigente della Struttura Sistema Bibliotecario e Archivio storico regionale Fausto Ballerini, la dirigente della Struttura Patrimonio storico-artistico e gestione siti culturali Viviana Maria Vallet, i sindaci dei Comuni di Châtillon Jean-Claude Daudry e di Saint-Vincent Francesco Favre e l’assessore regionale all’Istruzione, Cultura e Politiche identitarie Erik Lavevaz.