Alearda Pettena viene ricordata con un concerto a St-Christophe

SAINT-CHRISTOPHE (zgn) Oggi, sabato 7 novembre, alle 18, nella Sala “Giuseppina Pallais” della Biblioteca comunale di Saint-Christophe, ospita la rassegna “C’est une chanson… pour toi” organizzata dal Coro Dames de la Ville d’Aoste. La manifestazione, dedicata ad Alearda Pettena, fondatrice del Coro, è giunta all’ottava edizione e prevede l’esibizione, oltre che delle Dames de la Ville d’Aoste dirette da Barbara Grimod, del coro Sfom Enfants di Aosta di Veronica Pederzolli e del coro GiovanInVivaVoce di Torino diretto da Giuseppe Crea. La rassegna viene organizzata con una particolare attenzione ai cori di bambini e di giovani che sono stati nel cuore della maestra Alearda Pettena. L’ingresso è libero.