AOSTA (zgn) Domani, domenica 8 novembre, alle 11, si terrà il quinto appuntamento della XXXVII edizione dei Concerti Aperitivo con “Dal Classico all’immaginario”, recital pianistico di Koharu Tamura. Il programma ripercorre idealmente un secolo di pianismo, dalla chiarezza formale del classicismo viennese alla dimensione evocativa e immaginifica dell’impressionismo francese. Verranno eseguiti brani di Ludwig van Beethoven, Franz Schubert e Claude Debussy. Nata in Giappone nel 2005, Koharu Tamura ha iniziato lo studio del pianoforte a 4 anni ed è stata premiati in diversi concorsi pianistici. Attualmente studia al Conservatorio “Guido Cantelli” di Novara sotto la guida di Mario Coppola. Biglietti singoli a 8 euro acquistabili solo in loco. Prenotazioni su www.cantieredellamusica.it o scrivendo a info@cantieredellamusica.it.
“Dal Classico all’immaginario”
Concerti Aperitivo, recital pianistico di Koharu Tamura
Redazione · Pubblicato il
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