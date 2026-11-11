Incontro di approfondimento sulla mostra “Davide Toffolo. Parola di Pasolini”

BARD (zgn) Il Forte di Bard organizza in occasione della conclusione della mostra “Davide Toffolo. Parola di Pasolini”, un incontro di approfondimento interamente dedicato all’universo cinematografico pasoliniano. L’appuntamento è per domani, domenica 8 novembre, alle 15.30, nell’Auditorium dell’Opera Mortai. L’incontro, dal titolo “Il cinema di Pasolini: la poetica dello sguardo”, sarà condotto da Andrea Chimento, giornalista e critico cinematografico de Il Sole 24 Ore e direttore della piattaforma di divulgazione Longtake. L’obiettivo dell’evento è costruire un ponte ideale con il percorso espositivo della mostra, offrendo al pubblico nuovi strumenti di lettura per interpretare la straordinaria e provocatoria produzione cinematografica di una delle figure più complesse del Novecento italiano. L’analisi critica si alternerà con la visione guidata di sequenze e clip tratte dalla filmografia del regista, richiamando immagini iconiche e costanti rimandi letterari, storici e artistici. Prenotazione obbligatoria inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica prenotazioni@fortedibard.it oppure telefonando al numero 0125 833818. Tariffa 15 euro, ridotto 18-25 anni e over 65 12 euro. La quota comprende l’ingresso alla conferenza, la visita guidata alla mostra “Davide Toffolo. Parola di Pasolini” e l’accesso ad altri 2 spazi espositivi a scelta.