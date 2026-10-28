29 Ottobre 2026 - Aggiornamento alle 10:18

Abbonati
Cultura e spettacolo

Cerimonia nella Sala “Maria Ida Viglino” di Palazzo regionale

Premio Letterario Internazionale Città di Aosta: domani, domenica 25, si svelano i vincitori

Redazione Pubblicato il

1 minuto di lettura

AOSTA (zgn) Domani, domenica 25 ottobre, alle 10.30, nella Sala “Maria Ida Viglino” di Palazzo regionale, ad Aosta, si terrà la cerimonia di premiazione della 22esima edizione del Premio Letterario Internazionale Città di Aosta. Ospite dell’evento sarà la cantante Maura Susanna. La manifestazione è organizzata dall’Associazione Culturalmente Aosta, presieduta da Fiorella Venturella, con il patrocinio del Comune.

Leggi anche