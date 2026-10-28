AOSTA (zgn) Domani, domenica 25 ottobre, alle 10.30, nella Sala “Maria Ida Viglino” di Palazzo regionale, ad Aosta, si terrà la cerimonia di premiazione della 22esima edizione del Premio Letterario Internazionale Città di Aosta. Ospite dell’evento sarà la cantante Maura Susanna. La manifestazione è organizzata dall’Associazione Culturalmente Aosta, presieduta da Fiorella Venturella, con il patrocinio del Comune.
Cerimonia nella Sala “Maria Ida Viglino” di Palazzo regionale
Premio Letterario Internazionale Città di Aosta: domani, domenica 25, si svelano i vincitori
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