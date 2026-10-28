SAINT-VINCENT, LA RASSEGNA WE WANT JAZZ SI CONCLUDE CON IL SILVIA CARBOTTI QUARTET

SAINT-VINCENT (zgn) Giunge al termine l’edizione 2026 di We Want Jazz, la rassegna che da febbraio ad ottobre ha animato la Sala Gran Paradiso del Grand Hôtel Billia di Saint-Vincent. A concludere il cartellone sarà il settimo e ultimo appuntamento della rassegna, organizzato dal Casinò de la Vallée di Saint-Vincent. Giovedì prossimo, 29 ottobre, alle 18, la Sala Gran Paradiso del Grand Hôtel Billia ospiterà il Silvia Carbotti Quartet con il concerto Frubers in the Sky. Sul palco si esibiranno Silvia Carbotti (voce), Max Carletti (chitarra), Stefano Profeta (contrabbasso) e Paolo Franciscone (batteria). Frubers in the Sky è il progetto guidato dalla cantante Silvia Carbotti, voce raffinata e comunicativa della scena jazz torinese.