Collettiva dell’Associazione Artisti Valdostani nella Saletta d’Arte del Comune di Aosta

AOSTA (zgn) E’ in programma oggi, sabato 24 ottobre, alle 17, il vernissage della mostra di 23 soci dell’Associazione Artisti Valdostani nella Saletta d’Arte del Comune di Aosta, in via Xavier de Maistre. L’esposizione sarà visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. «Questa mostra nasce dall’esperienza dell’estemporanea organizzata in occasione dei festeggiamenti di San Grato, da cui è nata l’idea di valorizzare il patrimonio artistico della nostra associazione attraverso una collettiva. – dichiara il presidente dell’Associazione Artisti Valdostani Gianni Polimeni – Le opere ci raccontano scorci di Aosta e della Valle d’Aosta, offrendo uno sguardo sulla ricchezza e sulla varietà del nostro territorio». L’assessora alla Cultura e al Turismo Cecilia Lazzarotto aggiunge: «Diamo continuità all’esperienza della pittura en plein air, offrendo alla cittadinanza l’opportunità di conoscere le opere realizzate e di riscoprire la città attraverso lo sguardo degli artisti. È un’occasione per valorizzare la produzione artistica locale e rafforzare il legame tra arte e comunità».