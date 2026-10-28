Finale sul bagnato al Cremona Circuit Eurocup Motornext: Andrea Cheillon sul podio

AOSTA (btb) Si è chiusa ufficialmente sul tracciato del Cremona Circuit la stagione agonistica dei piloti valdostani impegnati ai vertici delle 2 ruote nazionali. Il fine settimana dell’Eurocup Motornext ha messo a confronto i migliori talenti del Campionato Nazionale Velocità-CNV, in giornate caratterizzate da prestazioni velocissime sull’asciutto e da una domenica insidiosa, segnata dalla pioggia battente, che ha esaltato il coraggio e la tecnica dei protagonisti.

Andrea Cheillon: podio da protagonista e secondo di giornata nella 190 Sport

Nell’attesissimo scontro dell’Eurocup Motornext per la categoria 190 Sport, Andrea Cheillon ha sfoderato tutta la sua esperienza. Dopo avere agguantato la quarta posizione in qualifica, ha centrato il podio già nella Superpole Race di sabato 17 come terzo. Domenica 18, sotto un autentico diluvio, Andrea Cheillon ha poi dato spettacolo: nella prima gara ha recuperato fino a prendere la testa, scivolando alla penultima curva sull’asfalto viscido, ma rialzandosi prontamente e tagliando il traguardo come secondo, nella seconda ha scelto di azzardare le gomme “slick” per concludere terzo. Per lui quindi il secondo posto assoluto di giornata, un risultato eccellente.

Stefan Cheillon: velocità pura da prima fila e sfortuna sotto il diluvio

Prestazione cronometrica da capogiro per il giovanissimo Stefan Cheillon nella categoria 110. Il sabato sull’asciutto lo ha visto sfiorare la pole position, stampando il secondo tempo a soli 90 millesimi dal leader. Nella successiva Superpole Race ha ribadito il suo passo chiudendo terzo, francobollato al gruppo di testa. Poi domenica, la pioggia non lo ha aiutato: in gara 1 è incappato in una scivolata, in gara 2 copione analogo mentre era protagonista di un’appassionante rimonta.

Il bilancio finale della stagione: un 2026 da incorniciare

L’appuntamento di Cremona ha concluso un’annata eccezionale per i valdostani del Team Lovato’s Bike, che chiudono le rispettive classifiche di campionato con piazzamenti di assoluto rilievo nazionale: per Stefan Cheillon (110 Junior) settimo posto finale a 193 punti, per Andrea Cheillon (190 Sport) quarta posizione a 277 a poche lunghezze dal podio, per David Tomas (160 Leggeri) assente a Cremona quinto posto finale in classifica generale con 184 punti.